Фото: EPA/UPG "Манчестер Сіті"

Напередодні в рамках 20-го туру Англійської прем'єр-ліги чинний чемпіон "Манчестер Сіті" виїзною перемогою над "Брентфордом" (1:0) збільшив свою перевагу над найближчим переслідувачем у турнірній таблиці "Челсі" до 8 очок.

Для підлеглих Хосепа Гвардіоли це 36-та перемога в АПЛ у 2021 році. "Містяни" оновили свій рекорд вищого дивізіону Англії за цим показником.

Most English top-flight wins in a calendar year:



🆕 36 Wins: #ManCity [2021]

🔴 33 Wins: Liverpool [1982]

🔵 32 Wins: Chelsea [2005] pic.twitter.com/lzJnsbU0Jd — City Xtra (@City_Xtra) December 29, 2021

Зазначимо, вже в перший день 2022 року на МС чекає черговий матч АПЛ. У Лондоні їхнім суперником буде "Арсенал". Початок поєдинку о 14:30.