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"Манчестер Сіті" встановив рекорд чемпіонатів Англії за кількістю перемог протягом календарного року

Таких виявилося 36.

&quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Сіті"

Напередодні в рамках 20-го туру Англійської прем'єр-ліги чинний чемпіон "Манчестер Сіті" виїзною перемогою над "Брентфордом" (1:0) збільшив свою перевагу над найближчим переслідувачем у турнірній таблиці "Челсі" до 8 очок.

Для підлеглих Хосепа Гвардіоли це 36-та перемога в АПЛ у 2021 році. "Містяни" оновили свій рекорд вищого дивізіону Англії за цим показником.

Зазначимо, вже в перший день 2022 року на МС чекає черговий матч АПЛ. У Лондоні їхнім суперником буде "Арсенал". Початок поєдинку о 14:30.

Григорій МухінГригорій Мухін
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