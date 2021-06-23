Футболісти Англійської прем'єр-ліги торік заплатили тільки податків на £1,4 млрд

За останні два десятиліття економічний внесок ліги виріс майже на 1000 відсотків.

Фото: skysports.com

У сезоні-2019/20, попри пандемію коронавірусу, внесок Англійської прем'єр-ліги в британську економіку склав 7,6 млрд фунтів, повідомляє Daily Mail.

Близько 94 тис. людей мають роботу завдяки клубам вищого англійського дивізіону, які заплатили в казну 3,6 млрд фунтів зборів, з яких 1,4 млрд - футболісти.

Цифри підкреслюють неймовірне зростання Прем'єр-ліги з моменту її заснування 1992 року, в основному за рахунок доходів від телебачення.

Вартість перегляду футбольних матчів АПЛ в країні і за кордоном різко зросла з 1992 року, а збільшення доходів від трансляцій призвело до зростання вартості футбольних матчів вищого дивізіону

За останні два десятиліття економічний внесок ліги виріс майже на 1000 відсотків. За той самий період кількість робочих місць зросла з 11 300.

Вищий футбол також сприяє сотням тисяч поїздок по країні, а також робить внесок у національну скарбницю за рахунок оподаткування.

Для порівняння: Прем'єр-ліга вносить в UK plc трохи більше, ніж музична індустрія, яка оцінюється в 5,2 млрд фунтів, але менше, ніж виставки, вартість яких становить 11 млрд фунтів.