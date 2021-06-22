У селі біля Хотина утворився карстовий провал
У селі біля Хотина утворився карстовий провал
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Євро-2020: збірна України програла Австрії з рахунком 0:1 (оновлено)
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Поразка «вірменського Медведчука»
Поразка «вірменського Медведчука»
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
Україна домовилася з Великобританією про спільне виробництво військових кораблів
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
США поділили між країнами 55 млн доз вакцини від ковіду, Україна - в числі отримувачів
Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі
Ще сім країн долучилися до авіабойкоту Білорусі
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
На Київщині стався вибух у житловій п'ятиповерхівці, загинула людина (оновлено)
ГоловнаСпорт

Данія встановила рекорд чемпіонатів Європи

Данці здобули першу свою перемогу на Євро-2020.

Збірна Данії
Фото: EPA/UPG
Збірна Данії

Напередодні збірна Данії обіграла збірну Росії (4:1) у підсумковому турі групи В Євро-2020.

Таким чином, данці зайняли друге місце у своєму квартеті і відчепили росіян і фінів від участі в 1/8 фіналу.

Крім того, Данія стала першою збірною, яка вийшла в плей-оф після поразок у двох перших турах.

Нагадаємо, що Данія поступилася Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також