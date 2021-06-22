Данія встановила рекорд чемпіонатів Європи

Напередодні збірна Данії обіграла збірну Росії (4:1) у підсумковому турі групи В Євро-2020.
Таким чином, данці зайняли друге місце у своєму квартеті і відчепили росіян і фінів від участі в 1/8 фіналу.
Крім того, Данія стала першою збірною, яка вийшла в плей-оф після поразок у двох перших турах.
Нагадаємо, що Данія поступилася Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2).
2 - Denmark are the first team in European Championship history to reach the knockout stages of the competition having lost their first two group stage games. Recovery. #EURO2020— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2021