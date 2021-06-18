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УЄФА може відібрати фінал Євро-2020 у Лондона, - The Times

Коронавірус і тут може втрутитися.

УЄФА може відібрати фінал Євро-2020 у Лондона, - The Times
"Уемблі"
Фото: Eurosport

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відібрати фінал Євро-2020 у Лондона і перенести матч до Будапешта, повідомляє The Times.

Це станеться, якщо уряд Великобританії не гарантує звільнення від карантину 2500 VIP-персон, які повинні відвідати фінальний матч.

Переговори тривають.

Британський кабінет міністрів зараз розглядає варіант, за якого спонсори, чиновники, політики і мовники УЄФА і ФІФА уникнули б карантину після прибуття.

Відзначимо, що Угорщина, яка є альтернативним варіантом для проведення фіналу Євро-2020, дозволяє допуск на "Пушкаш-Арену" в Будапешті 100% глядачів.

Додамо, що у Великобританії повинні пройти 8 поєдинків європейської першості, включаючи півфінальні гри. Фінал заплановано на 11 липня.

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