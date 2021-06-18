Українець був у гарному настрої після матчу з Північною Македонією.

Напередодні збірна України здобула важливу перемогу на Євро-2020, обігравши збірну Північної Македонії - 2:1.

Автора одного з голів Андрія Ярмоленка визнали найкращим гравцем матчу.

🇺🇦 Андрей Ярмоленко - Звезда матча Украина - Северная Македония ⭐️👏



Согласны? 😉#ЕВРО2020 pic.twitter.com/uK4vor2ueB — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021

На традиційній післяматчевій пресконференції Андрій "світився" від виконаної роботи й успіху своєї команди.

Не обійшлося без жартів: українець поставив пляшки зі спонсорськими напоями в кадр.

"Хлопці, зв'яжіться зі мною", - зазначив він.

Нагадаємо, кілька днів тому португальський форвард Кріштіану Роналду прибрав спонсорський напій чемпіонату Європи Coca Cola на передматчевій пресконференції.

Опісля подібним жестом відзначилися Поль Погба, від якого "дісталося" марці Heineken, і Мануель Локателлі.