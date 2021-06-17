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У матчі-відповіді другого раунду північноамериканського відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 збірна Канади обіграла Гаїті - 3:0.

Рахунок відкрили на першій хвилині другого тайму.

Захисник гаїтян віддав акуратний пас своєму голкіперу Жозуе Дюверге. При цьому було порушено неписане правило - не віддавати пас воротареві у створ воріт.

Тим часом Жозуе запанікував, двічі промахнувся по м'ячу, після чого зачепив його ногою - і той закотився у ворота.

Збірна Канади здобула перемогу над Гаїті за підсумками двох зустрічей з рахунком 4:0. Завдяки цьому канадці вийшли в третій раунд відбірного турніру, який пройде як двоколовий груповий. Крім Канади, в третьому раунді зіграють Мексика, США, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Сальвадор і Панама.

Три кращі команди третього відбірного раунду в Північній Америці отримають прямі путівки на ЧС у Катарі, а збірна, яка посіла четверте місце, буде проводити стикові матчі з однією з трьох команд-представниць інших конфедерацій: Азії, Океанії та Південної Америки.