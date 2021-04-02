Гравець "Динамо" потрапив у команду тижня FIFA

Жерсон Родрігеш забив два голи у двох матчах відбору ЧС-2022.

Фото: EPA/UPG Жерсон Родрігеш

Вінгер "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш потрапив у символічну збірну тижня FIFA 21.

За збірну Люксембургу він забив по голу у ворота Ірландії (1:0) і Португалії (1:3) відповідно в другому і третьому турах відбірного турніру Чемпіонату світу-2022.

Також у символічну Team of the Week потрапив нападник збірної Фінляндії Теему Пуккі, який заробив і реалізував пенальті в матчі проти збірної України (1:1). A big week in qualifying. 🗓⚽️



An international flavoured #TOTW 27, available now in #FUT.#FIFA21 pic.twitter.com/TxRW9W93Eb — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 31, 2021

У поточному сезоні Родрігеш забив 5 голів і віддав одну результативну передачу у 29 матчах за "Динамо" в усіх турнірах.