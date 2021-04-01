У європейській відбірній групі J сенсаційно лідирує збірна Вірменії, яка в трьох матчах має 100-відсотковий результат.
Тим часом збірна Ліхтенштейну сенсацій не створила: три матчі - три поразки з різницею м'ячів 1:10.
У матчі 3-го туру Ліхтенштейн приймав Ісландію і прогнозовано програв - 1:4. Однак найкрасивіший гол в матчі був власне на рахунку господарів.
Форвард австрійського клубу "Альтах II" Яник Фрік так майстерно подав кутовий, що м'яч, нікого не торкнувшись, опустився під дальню штангу воріт.
⚽️ YANIK FRICK bezpośrednio z rzutu rożnego!!! Pierwszy gol Liechtensteinu w tych eliminacjach! 🇱🇮💪 pic.twitter.com/LfY7OfuUD3— Futbol Liechtensteinu 🇱🇮 (@alpejskifutbol) March 31, 2021