І при цьому прогнозовано програв - 1:4.

У європейській відбірній групі J сенсаційно лідирує збірна Вірменії, яка в трьох матчах має 100-відсотковий результат.

Тим часом збірна Ліхтенштейну сенсацій не створила: три матчі - три поразки з різницею м'ячів 1:10.

У матчі 3-го туру Ліхтенштейн приймав Ісландію і прогнозовано програв - 1:4. Однак найкрасивіший гол в матчі був власне на рахунку господарів.

Форвард австрійського клубу "Альтах II" Яник Фрік так майстерно подав кутовий, що м'яч, нікого не торкнувшись, опустився під дальню штангу воріт.