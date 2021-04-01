Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Артур Палатний: «Удар» – це не про вибори та електорат, це – про країну і українців»
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
Меркель і Макрон провели з Путіним спільну відеоконференцію
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
На троих. Почему Путин, Макрон и Меркель договариваются без Украины
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Київ посилює карантин: проїзд у транспорті - лише за спецперепустками
Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Блаженніший Святослав: Драматичні події ставлять дуже радикальні питання: або ти – справжній християнин, або ти – out
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
Депутатка "Слуги народу" написала, що "треба звалювати" з України
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
​Пентагон відреагував на повідомлення про війська РФ на кордоні з Україною
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Україна заборонила імпортувати з Росії пшеницю, олію, миючі засоби і папір
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
Уряд підготував пропозиції щодо переносу центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів
ГоловнаСпорт

Ліхтенштейн забив гол безпосередньо з кутового удару

І при цьому прогнозовано програв - 1:4.

Ліхтенштейн забив гол безпосередньо з кутового удару
Яник Фрік
Фото: Optus Sport

У європейській відбірній групі J сенсаційно лідирує збірна Вірменії, яка в трьох матчах має 100-відсотковий результат.

Тим часом збірна Ліхтенштейну сенсацій не створила: три матчі - три поразки з різницею м'ячів 1:10.

У матчі 3-го туру Ліхтенштейн приймав Ісландію і прогнозовано програв - 1:4. Однак найкрасивіший гол в матчі був власне на рахунку господарів.

Форвард австрійського клубу "Альтах II" Яник Фрік так майстерно подав кутовий, що м'яч, нікого не торкнувшись, опустився під дальню штангу воріт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також