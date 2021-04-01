Трубін побив рекорд Шовковського в матчах за збірну України

Напередодні збірна України неприємно здивувала вболівальників, зігравши знову внічию у відбірному матчі Чемпіонату світу-2022.

У стартовому складі українців під першим номером вийшов голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін.

При цьому Трубін побив рекорд Олександра Шовковського - став наймолодшим дебютантом серед воротарів в офіційних іграх за збірну України. Нагадаємо, Шовковський провів перший матч за національну команду 1994 року, коли йому було 19 років і 315 днів.

Трубіну на момент поєдинку проти Казахстану виповнилося 19 років і 242 дні.

Зазначимо, що на товариському рівні наймолодшим дебютантом залишається Олексій Лунін.