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Миколенко відповів уболівальникам і покинув розташування збірної України

Віталій пропускає матч із Казахстаном через дискваліфікацію.

Віталій Миколенко
Фото: УАФ
Віталій Миколенко

Збірна України не змогла утримати переможний рахунок у матчі другого туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти фінів (1:1) - на передостанній хвилині матчу Віталій Миколенко "привіз" у свої ворота пенальті, реалізоване Теему Пуккі.

При цьому Віталій отримав червону картку.

Після поєдинку багато вболівальників підтримали молодого захисника "Динамо".

У відповідь 21-річний вихованець черкаського футболу написав слова подяки всім, хто висловив йому підтримку після вилучення в матчі з Фінляндією.

"Хочу сказати величезне спасибі кожному вболівальнику, який вірив у команду до кінця.

І, звичайно ж, людям, які підтримали мене в дуже важкий момент. З вами я стану тільки сильнішим", - написав Миколенко у своєму Instagram.

Миколенко через дискваліфікацію не допоможе Україні в останньому матчі весняного циклу відбірного турніру ЧС-2022 проти Казахстану, тому футболіст уже залишив розташування збірної, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Матч Україна - Казахстан відбудеться завтра на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 21:45.

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