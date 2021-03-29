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Алекс Фергюсон розповів про найприємніший момент у роботі в "Манчестері Юнайтед"

Весна 93-го залишилася в пам'яті сера Алекса.

Алекс Фергюсон розповів про найприємніший момент у роботі в "Манчестері Юнайтед"
Алекс Фергюсон
Фото: EPA/UPG

Легендарний екснаставник "Манчестера Юнайтед" сер Алекс Фергюсон розповів про найприємніший спогад, пов'язаний з роботою з "червоними дияволами".

За словами 79-річного шотландського фахівця, найбільше йому врізалося в пам'ять завоювання МЮ першого титулу в Англійській прем'єр-лізі 1993 року.

"О, цей день, коли ми вперше виграли Прем'єр-лігу. Боже мій! Я не міг вийти з парковки. Там були тисячі людей. Мені потрібно було сфотографуватися з трофеєм, і я прийшов до третьої години. Там було дуже багато людей, я не міг вийти з машини, мене просто оточили. Це було неймовірно!" - наводить слова Фергюсона Goal.

"Тоді ми змогли принести задоволення і полегшення людям, які очікували титулу 26 років. Ці вболівальники страждали 26 років, і того дня вони показали всю свою любов до мене. Того дня мене могли зробити президентом!" - упевнений Фергюсон.

Нагадаємо, Фергюсон очолював МЮ з 1986 по 2013 рік. Він є найтитулованішим тренером в історії британського футболу. За 26 років він виграв із "червоними дияволами" 38 титулів, включаючи 13 перемог в АПЛ і дві перемоги в Лізі чемпіонів. Під керівництвом Фергюсона "Юнайтед" виграв більше трофеїв, ніж за всю свою попередню столітню історію.

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