В Англійській Прем'єр-лізі усьоме по ходу чемпіонату змінився лідер

"Манчестер Сіті" зайняв звичний для себе в останні роки перший рядок.

В рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" грав на виїзді проти "Вест Бромвіч Альбіон" і домігся розгромної перемоги - 5:0.

Побиття підопічних Сема Еллардайса почалося на 6-й хвилині з гола Ілкая Гюндогана, який по ходу матчу оформив дубль.

Крім німця голи в складі "городян" забивали Жоау Канселу, Ріяд Марез і Рахім Стерлінг.

Після перемоги на "Готорнс" в АПЛ усьоме за сезон змінився лідер - підопічні Хосепа Гвардіоли, принаймні до завтра, очолили пелотон, на одне очко випереджаючи своїх земляків з "Юнайтед".

До "Сіті" на чолі турнірної таблиці нинішнього сезону АПЛ побували "Арсенал", "Лестер", "Евертон", "Ліверпуль", "Тоттенгем" і МЮ.

Завтра команда Уле-Гуннара Сольскьяєра може повернути собі лідерство, якщо здобуде перемогу над аутсайдером "Шеффілд Юнайтед".