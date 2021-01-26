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Фонсека відсторонив капітана "Роми" від тренувань через конфлікт

Едін Джеко займається індивідуально.

Фонсека відсторонив капітана "Роми" від тренувань через конфлікт
Едін Джеко і Паулу Фонсека
Фото: EPA/UPG

Капітан "Роми" Едін Джеко не тренується в загальній групі команди, повідомляє Gianlucadimarzio.com.

34-річний боснієць працює індивідуально через конфлікт з головним тренером Паулу Фонсекою.

Минулого тижня Джеко пропустив матч Серії А проти "Спеції" (4:3). Фонсека не включив гравця в заявку на поєдинок.

У нинішньому сезоні Едін провів 20 матчів за "Рому", відзначившись вісьмома голами і двома асистами.

"Рома" йде на третьому місці в Серії А, поступаючись лідеру першості "Мілану" на шість очків.

Нагадаємо, лідери "Роми" збунтувалися проти Фонсеки.

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