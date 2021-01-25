Напередодні на "Олд Траффорд" відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому лідер Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав чемпіона АПЛ "Ліверпуль".

Це був другий поєдинок цих команд за останній тиждень. Нагадаємо, 17 січня в матчі 19-го туру АПЛ на "Енфілді" команди зіграли внічию - 0:0.

Цього разу перебіг матчу виявився значно динамічнішим.

На 18-й хвилині рахунок відкрили гості. Роберто Фірміно фірмовою дивовижною передачею забезпечив м'ячем Мохамеда Салаха - і єгиптянин розпечатав ворота Джордана Гендерсона - 0:1.

Досить швидко господарі відновили статус-кво. Мейсон Грінвуд скористався передачею Маркуса Решфорда, вийшов сам на сам з Алісоном і з "тещиної" ноги поклав м'яч у дальній кут воріт - 1:1.

А в дебюті другого тайму вже відзначився сам Решфорд, вивівши "червоних дияволів" уперед - 2:1.

"Червоним" також не довелося довго відіграватися: після обрізки Едінсона Кавані в центрі поля підопічні Юргена Клоппа досить швидко доправили м'яч до Салаха, який оформив дубль - 2:2.

Усе вирішив гол Бруну Фернандеша на 78-й хвилині зі штрафного удару - 3:2.

Фото: OptaJoe

10 - Manchester United have eliminated Liverpool from the FA Cup proper for the 10th time; in the competition's history, only Liverpool themselves (12 v Everton) have knocked a particular side out more times (including finals). Bragging. pic.twitter.com/Uh1ByptM1J — OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2021

Таким чином "Манчестер Юнайтед" удесяте за всю історію Кубка Англії вибив "Ліверпуль" з турніру.