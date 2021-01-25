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"Ліверпуль" ювілейний раз програв "Манчестеру Юнайтед" матч Кубка Англії

"Червоні дияволи" переграли "червоних".

"Ліверпуль" ювілейний раз програв "Манчестеру Юнайтед" матч Кубка Англії
Фото: EPA/UPG

Напередодні на "Олд Траффорд" відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому лідер Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав чемпіона АПЛ "Ліверпуль".

Це був другий поєдинок цих команд за останній тиждень. Нагадаємо, 17 січня в матчі 19-го туру АПЛ на "Енфілді" команди зіграли внічию - 0:0.

Цього разу перебіг матчу виявився значно динамічнішим.

На 18-й хвилині рахунок відкрили гості. Роберто Фірміно фірмовою дивовижною передачею забезпечив м'ячем Мохамеда Салаха - і єгиптянин розпечатав ворота Джордана Гендерсона - 0:1.

Досить швидко господарі відновили статус-кво. Мейсон Грінвуд скористався передачею Маркуса Решфорда, вийшов сам на сам з Алісоном і з "тещиної" ноги поклав м'яч у дальній кут воріт - 1:1.

А в дебюті другого тайму вже відзначився сам Решфорд, вивівши "червоних дияволів" уперед - 2:1.

"Червоним" також не довелося довго відіграватися: після обрізки Едінсона Кавані в центрі поля підопічні Юргена Клоппа досить швидко доправили м'яч до Салаха, який оформив дубль - 2:2.

Усе вирішив гол Бруну Фернандеша на 78-й хвилині зі штрафного удару - 3:2.

Фото: OptaJoe

Таким чином "Манчестер Юнайтед" удесяте за всю історію Кубка Англії вибив "Ліверпуль" з турніру.

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