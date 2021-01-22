У рамках пропущеного матчу 18-го туру Англійської прем'єр-ліги "Ліверпуль" - "Бернлі" сталася гучна сенсація.

Команда Юргена Клоппа прагне не відпустити у відрив два манчестерські клуби, тому поразка на "Енфілді" (0:1) може вдарити по амбіціях "червоних" захистити титул чемпіона.

Матч був схожий на боксерський, де один спортсмен явно перевершує візаві, завдає безліч ударів, але той на морально-вольових утримується на ногах. А в підсумковому раунді несподівано розкривається і пропускає нищівний удар у підборіддя.

"Ліверпуль" увесь матч володів ігровою і територіальною перевагою, постійно створював небезпечні моменти, але невезіння і чудова гра голкіпера "Бернлі" Ніка Поупа нівелювали цю перевагу.

У другому таймі окупація чужого штрафного набула тотального характеру. "Бернлі" був за крок від визнання поразки.

Але на 83-й хвилині практично з нічого "червоні" пропустили той нищівний удар - форвард гостей Ешлі Барнс заробив досить сумнівне пенальті і сам реалізував.

У решту часу гості витримали штурм чемпіона, тож перервали його фантастичну безпрограшну серію на "Енфілді" в рамках АПЛ, яка налічувала 68 матчів.

1 - This was Liverpool’s first defeat in 69 Premier League games at Anfield (W55 D13) since losing 1-2 to Crystal Palace in April 2017. It was the second-longest unbeaten home run in English top-flight history, after Chelsea’s 86 games ending in October 2008. Smash. pic.twitter.com/aym7hcTcpF — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2021

Ця серія почалася ще 23 квітня 2017 року, коли "Ліверпуль" востаннє програв на своєму полі ("Крістал Пелас" - 1:2).

Нагадаємо, рекорд належить "Челсі" - 86 зустрічей поспіль без домашніх поразок в АПЛ.

Огляд матчу "Ліверпуль" - "Бернлі".