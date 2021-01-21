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Лунін дебютував за "Реал" у офіційному матчі (оновлено)

Дебют видався складним.

Лунін дебютував за "Реал" у офіційному матчі (оновлено)
Гравці "Алькояно" святкують перемогу над "Реалом"
Фото: EPA/UPG

В рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Реал" на виїзді зустрічався з "Алькояно", який виступає в Сегунді Б (третій за значимістю дивізіон).

Матч завершився сенсаційною поразкою "Реала" - 1:2.

Рахунок на останній хвилині першого тайму відкрили гості.

Однак на 80-й хвилині господарі забили м'яч у відповідь і перевели зустріч в овертайм.

На 110-й хвилині футболісти "Алькояно" залишилися в меншості, але ця обставина не завадила господарям забити на 115-й хвилині вирішальний гол.

З перших хвилин у складі "Реала" на поле вийшов Андрій Лунін, для якого матч на Camp Municipal del Collao став офіційним дебютом за "Королівський клуб".

Додамо, що Андрій у матчі проти "Алькояно" встиг отримати і першу жовту картку у складі "Реалу".

Нагадаємо, українець перейшов в "Реал" влітку 2018 року з луганської "Зорі". Сума трансферу склала €8,5 млн.

У нинішньому сезоні воротар кілька разів потрапляв у заявку на матчі Ла Ліги, але на поле не виходив. Контракт гравця з клубом діє до літа 2024 року.

Оновлення.

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