Колишній журналіст LB.ua став директором ФК "Авангард"

Команда грає в Першій лізі і знаходиться на межі вильоту.

Колишній журналіст LB.ua Євген Швець став директором футбольного клубу "Авангард" з Краматорська.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

"Новим керівником футбольного клубу «Авангард» став Євген Швець, який замінив на цій посаді Андрія Безсонного. Новий очільник є уродженцем Краматорська. Він професійний журналіст, який довгий час спеціалізувався саме на футбольній тематиці. Впевнені, що його досвід, навички та вміння допоможуть "Авангарду" досягти нових висот", - заявили у пресслужбі.

"Авангард" виступає в Першій лізі і після першого кола займає передостаннє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, шо почесним президентом ФК "Авангард" є депутат Верховної Ради Максим Єфімов (група "Довіра").