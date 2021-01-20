Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
ГоловнаСпорт

Колишній журналіст LB.ua став директором ФК "Авангард"

Команда грає в Першій лізі і знаходиться на межі вильоту.

Колишній журналіст LB.ua став директором ФК "Авангард"
Фото: fcavangard.com

Колишній журналіст LB.ua Євген Швець став директором футбольного клубу "Авангард" з Краматорська.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

"Новим керівником футбольного клубу «Авангард» став Євген Швець, який замінив на цій посаді Андрія Безсонного. Новий очільник є уродженцем Краматорська. Він професійний журналіст, який довгий час спеціалізувався саме на футбольній тематиці. Впевнені, що його досвід, навички та вміння допоможуть "Авангарду" досягти нових висот", - заявили у пресслужбі.

"Авангард" виступає в Першій лізі і після першого кола займає передостаннє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, шо почесним президентом ФК "Авангард" є депутат Верховної Ради Максим Єфімов (група "Довіра").

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також