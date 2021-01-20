Матч 1/8 фіналу Кубка Італії між "Ромою" та "Спецією" завершився несподіваною поразкою римлян - 2:4.

До 15-й хвилині гості вели в рахунку - 0:2. Господарі відігралися завдяки точним ударам Лоренцо Пеллегріні і Генріха Мхітаряна, і перевели матч в овертайм.

Але нерви не дозволили "Ромі" довести зустріч хоча б до серії пенальті. І це стосується не тільки футболістів.

На самому початку екстратайму "Рома" залишилася удев'ятьох: сперше другу жовту картку отримав Джанлука Манчіні, а через хвилину голкіпер Пау Лопес отримав пряму червону картку.

Фото: EPA/UPG Пау Лопес

Футболісти "Спеції" не могли не скористатися таким подарунком і ще двічі розписалися у воротах "Роми" - 2:4.

Варто зазначити, що римляни не пройшли б далі навіть у разі перемоги. В моменті, коли Лопес був вилучений з поля, Паулу Фонсека зробив заміну і замість польового гравця вийшов голкіпер Даніель Фузато.

Однак на той час римляни зробили вже по ходу матчу 5 замін і Фузато став шостим гравцем господарів, який вийшов на заміну, що порушує регламент турніру.