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"Рома" дискваліфікована за 6 замін у матчі і вилетіла з Кубка Італії

Помічники Паулу Фонсека були неуважні.

"Рома" дискваліфікована за 6 замін у матчі і вилетіла з Кубка Італії
"Спеція"
Фото: EPA/UPG

Матч 1/8 фіналу Кубка Італії між "Ромою" та "Спецією" завершився несподіваною поразкою римлян - 2:4.

До 15-й хвилині гості вели в рахунку - 0:2. Господарі відігралися завдяки точним ударам Лоренцо Пеллегріні і Генріха Мхітаряна, і перевели матч в овертайм.

Але нерви не дозволили "Ромі" довести зустріч хоча б до серії пенальті. І це стосується не тільки футболістів.

На самому початку екстратайму "Рома" залишилася удев'ятьох: сперше другу жовту картку отримав Джанлука Манчіні, а через хвилину голкіпер Пау Лопес отримав пряму червону картку.

Пау Лопес
Фото: EPA/UPG
Пау Лопес

Футболісти "Спеції" не могли не скористатися таким подарунком і ще двічі розписалися у воротах "Роми" - 2:4.

Варто зазначити, що римляни не пройшли б далі навіть у разі перемоги. В моменті, коли Лопес був вилучений з поля, Паулу Фонсека зробив заміну і замість польового гравця вийшов голкіпер Даніель Фузато.

Однак на той час римляни зробили вже по ходу матчу 5 замін і Фузато став шостим гравцем господарів, який вийшов на заміну, що порушує регламент турніру.

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