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"Рома" вперше за 89 років забила в Серії А 5 голів за один тайм

Підопічні Паулу Фонсекі були у вогні в Болоньї.

"Рома" вперше за 89 років забила в Серії А 5 голів за один тайм
Футболісти "Роми" поставили суперника на коліна
Фото: EPA/UPG

В рамках 11-го туру Серії А надрезультативним матч був зіграний в Болоньї між місцевим однойменним клубом і "Ромою".

Команди забили на двох 6 голів. Причому всі вони були забиті в першому таймі.

У підсумку, виїзну перемогу святкували підопічні екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсекі - 5:1.

Таким чином, для "вовків" це третій матч в історії клубу, в якому вони зуміли в матчі Серії А забити п'ять голів в одному таймі. Раніше римляни відзначалися таким досягненням двічі - в липні 1930-го року в грі проти "Падуї" і в травні 1932 року в матчі проти "Ліворно".

Огляд матчу "Болонья" - "Рома".

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