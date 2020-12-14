Підопічні Паулу Фонсекі були у вогні в Болоньї.

В рамках 11-го туру Серії А надрезультативним матч був зіграний в Болоньї між місцевим однойменним клубом і "Ромою".

Команди забили на двох 6 голів. Причому всі вони були забиті в першому таймі.

У підсумку, виїзну перемогу святкували підопічні екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсекі - 5:1.

Таким чином, для "вовків" це третій матч в історії клубу, в якому вони зуміли в матчі Серії А забити п'ять голів в одному таймі. Раніше римляни відзначалися таким досягненням двічі - в липні 1930-го року в грі проти "Падуї" і в травні 1932 року в матчі проти "Ліворно".