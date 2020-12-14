В рамках 11-го туру Серії А надрезультативним матч був зіграний в Болоньї між місцевим однойменним клубом і "Ромою".
Команди забили на двох 6 голів. Причому всі вони були забиті в першому таймі.
У підсумку, виїзну перемогу святкували підопічні екснаставника "Шахтаря" Паулу Фонсекі - 5:1.
Таким чином, для "вовків" це третій матч в історії клубу, в якому вони зуміли в матчі Серії А забити п'ять голів в одному таймі. Раніше римляни відзначалися таким досягненням двічі - в липні 1930-го року в грі проти "Падуї" і в травні 1932 року в матчі проти "Ліворно".
5 - La #Roma ha segnato almeno cinque reti nel corso del primo tempo di un match di Serie A per la terza volta nella sua storia, in precedenza contro il Livorno nel maggio 1931 e a luglio 1930 contro il Padova. Raffica.#BolognaRoma pic.twitter.com/sDxmBbFMw6— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020