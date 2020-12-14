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У подвійному ювілейному матчі за "Ювентус" Роналду зробив дубль

Ця історична подія припала на матч із "Дженоа".

У подвійному ювілейному матчі за "Ювентус" Роналду зробив дубль
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

У рамках 11-го туру Серії А "Ювентус" на виїзді здобув важку перемогу над "Дженоа" - 3:1.

Перемога прийшла до "Старої синьйори" під завісу зустрічі завдяки двом реалізованим Кріштіану Роналду пенальті.

Додамо, що на арені "Луїджі Ферраріс" 35-річний португалець відзначив два індивідуальні ювілеї. По-перше, CR7 зіграв за "Ювентус" сотий матч.

Крім того, Роналду став першим гравцем, який здобув 400 перемог у топ-5 лігах Європи у XXI столітті. Ліонель Мессі займає друге місце в цьому рейтингу з 365 перемогами, третє - Джанлуїджі Буффон - 350.

Додамо, що Кріштіану забив за Bianconeri 79 голів. В історії "Ювентуса" тільки 2 гравця забили більше голів, ніж Роналду в перших 100 матчах у всіх турнірів: Омар Сіворі (84) і Феліче Борель (80).

Завдяки цій перемозі і несподіваній осічці "Мілана" в домашньому поєдинку проти "Парми" (2:2) підопічні Андреа Пірло до 4 очок скоротили своє відставання від Rossoneri, але все одно залишилися на 4-му місці в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Дженоа" - "Ювентус".

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