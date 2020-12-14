У рамках 11-го туру Серії А "Ювентус" на виїзді здобув важку перемогу над "Дженоа" - 3:1.

Перемога прийшла до "Старої синьйори" під завісу зустрічі завдяки двом реалізованим Кріштіану Роналду пенальті.

Додамо, що на арені "Луїджі Ферраріс" 35-річний португалець відзначив два індивідуальні ювілеї. По-перше, CR7 зіграв за "Ювентус" сотий матч.

Крім того, Роналду став першим гравцем, який здобув 400 перемог у топ-5 лігах Європи у XXI столітті. Ліонель Мессі займає друге місце в цьому рейтингу з 365 перемогами, третє - Джанлуїджі Буффон - 350.

400 - #CristianoRonaldo become the first player to reach 400 wins in the top-5 European League in 2000s. Lionel Messi is second in this ranking with 365 wins (Buffon third, 350). Winner.#GenoaJuve pic.twitter.com/otJ5vWuuzy — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020

100 - Cristiano #Ronaldo gioca oggi la sua gara numero 100 con la maglia della Juventus. Nella storia bianconera solo 2 giocatori hanno segnato più gol di CR7 (77 finora) nelle prime 100 gare in tutte le competizioni: Omar Sivori (84) e Felice Borel (80). Re.#GenoaJuventus pic.twitter.com/zajZh65NhW — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 13, 2020

Додамо, що Кріштіану забив за Bianconeri 79 голів. В історії "Ювентуса" тільки 2 гравця забили більше голів, ніж Роналду в перших 100 матчах у всіх турнірів: Омар Сіворі (84) і Феліче Борель (80).

Завдяки цій перемозі і несподіваній осічці "Мілана" в домашньому поєдинку проти "Парми" (2:2) підопічні Андреа Пірло до 4 очок скоротили своє відставання від Rossoneri, але все одно залишилися на 4-му місці в турнірній таблиці.

Огляд матчу "Дженоа" - "Ювентус".