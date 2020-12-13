Фото: EPA/UPG Хвилиною мовчання вшанували всі ігри Серії А і В у ці вихідні в честь Россі

Будинок чемпіона світу 1982 року в складі збірної Італії і володаря "Золотого м'яча" Паоло Россі, який помер 9 грудня в віці 64-х років, пограбували під час його похорону, повідомляє Football Italia.

Злодії вкрали особисті речі, в тому числі годинник колишнього футболіста. За інформацією, вдова Россі Федеріка Каппелєтті виявила пропажу після того, як повернулася з похорону.

Фото: EPA/UPG

На похорон Россі прийшли тисячі італійців. Труну з тілом спочатку знаходився на стадіоні "Ромео Менти" в Віченці, а потім був доставлений в соборі Санта-Марія-Аннунціата.

Фото: EPA/UPG

Італійський футболіст входить в список найбільш великих гравців XX століття за версією World Soccer. Всього за збірну Італії Россі провів 48 матчів і забив 20 голів.

Россі захищав кольори "Ювентуса", "Мілана", "Комо", "Віченци", "Верони" і "Перуджі". Разом з "Ювентусом" він виграв Кубок європейських чемпіонів, Кубок кубків, Суперкубок УЄФА і двічі Серію А.