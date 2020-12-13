Київське "Динамо" не змогло обіграти "Колос" в матчі 13-го туру чемпіонату України, зігравши внічию 2:2, повідомляє isport.ua.

Перший тайм пройшов без голів, хоча моменти небезпечні були - Владислав Супряга не зміг вразити порожні ворота, а Євген Селезньов після запущеної "свічки" в штрафній не зумів вразити ворота киян ударом головою.

Був спірний момент за участю Селезньова на 31-й хвилині. Форвард гостей міг бути вилучений за стрибок в ноги Миколі Шапаренко, але арбітр Ігор Пасхал обмежився лише жовтою карткою.

Куди веселіше виявився другий тайм. Уже на першій його хвилині Віталій Миколенко ліктем зачепив обличчя Селезньова при подачі з лівого флангу, і арбітр за допомогою системи VAR поставив пенальті, а сам постраждалий його реалізував - 0:1.

На 54-й хвилині арбітр знову відправився дивитися відеоповтор, після чого показав пряму червону картку динамівцю Володимиру Шепелєву.

"Колос" був в більшості до 72-ї хвилини, коли знову на допомогуПасхалу прийшла система VAR. Тепер він вилучив гравця "Колоса" Максима Максименко, який завалив на газон Бен'яміна Вербича.

А ще через хвилину Селезньов при подачі кутового вдарив Миколенко, коли суперник вискакував на м'яч у штрафній - пенальті, який реалізував Віктор Циганков - 1:1.

У кінцівці зустрічі кияни вийшли вперед - Циганков зробив дубль - 2:1. І знову спірний гол, адже у Вербича була підозра на офсайд.

Переможний рахунок команді Мірчі Луческу втримати не вдалося. На 87-й хвилині м'яч після удару Дениса Антюха і рикошету від Миколенко залетів у сітку воріт "Динамо" - 2:2.

Нічійний рахунок не змогли змінити навіть 8 компенсованих хвилин, хоча спроби від киян були.

Нічия, яка дозволяє "Динамо" піти на зимову паузу на першому місці в турнірній таблиці, але "Шахтар" в разі перемоги над "Інгульцем" може скоротити до мінімуму відставання від киян.

Огляд матчу "Динамо" - "Колос".