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Стали відомі гонорари українських клубів за участь у єврокубках

Чемпіон України заробив найбільше.

Стали відомі гонорари українських клубів за участь у єврокубках

Напередодні матчами в Лізі Європи завершився груповий етап єврокубкових турнірів.

Українські команди сумарно заробили в них 83 млн євро, повідомляє Metaratings.

Найбільше отримав донецький "Шахтар" - 43 млн, з яких 14,7 млн належало "гірникам" за участь у груповому етапі, ще 20,29 млн клуб отримав за рахунок своєї позиції в рейтингу УЄФА за 10 років, плюс 7,88 млн заробив завдяки результатам і потраплянню в плей-оф Ліги Європи. Крім того, ще 0,2 млн дісталося чемпіону України з маркетингового пулу.

"Динамо" заробило на 8 млн менше: 14,7 млн - за участь у групі, 16 млн - за рейтинг клубу за 10 років, 4 млн - за виступ у групі і вихід в 1/16 фіналу ЛЄ, ще 0,2 млн - як маркетингові виплати.

Щодо третього учасника від України на груповому раунді єврокубків - "Зорі", то дохід луганчан значно скромніший. "Мужики" заробили 4,69 млн євро: 2,8 млн - за участь у груповому етапі і 1,25 млн - за виступ у групі (дві перемоги).

Також заробили і "Колос" з "Десною", які вилетіли на стадії кваліфікації ЛЄ - 540 і 280 тисяч євро відповідно.

Нагадаємо, що "Динамо" і "Шахтар" зможуть збільшити свої доходи за рахунок виступів в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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