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Сенсаційною перемогою Алібемкової завершилася жіноча біатлонна спринтерська гонка на етапі Кубка світу

Білоруска випередила грандів.

Сенсаційною перемогою Алібемкової завершилася жіноча біатлонна спринтерська гонка на етапі Кубка світу
Дінара Алімбекова
Фото: sport.tut.by

Жіночим спринтом стартував третій етап Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені.

Перемогу в гонці на 10 км з двома вогневими рубежами святкувала білоруська спортсменка Динара Алімбекова.

Чемпіонка Олімпіади-2018 в Пхьончхані в естафеті була точною на вогневих рубежах і на 8,5 секунди випередила норвежку Тіріл Екхофф.

"Бронза" в представниці Німеччини Франциски Пройс.

Українські біатлоністки виступили не зовсім вдало. Найкраща Юлія Джима зайняла 22-ге місце.

Дарія Блашко, Валя Семеренко і Катерина Бех також кваліфікувалися в гонку переслідування, увійшовши в топ-60.

Віта Семеренко в пасьют не потрапила.

Спринт, жінки.

  1. Динара Алімбекова (0+0) 20:12,3
  2. Тіріл Екхофф (1+0) +8,5
  3. Франциска Пройс (0+1) +9,9

...

  • 22. Юлія Джима (0+1) +57,8
  • 24. Дарія Блашко (0+0) +1:05,4
  • 45. Валя Семеренко (0+2) +1:37,7
  • 59. Катерина Бех (1+1) +2:04,1
  • 69. Віта Семеренко (0+2) +2:21,9
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