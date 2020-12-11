Сенсаційною перемогою Алібемкової завершилася жіноча біатлонна спринтерська гонка на етапі Кубка світу

Жіночим спринтом стартував третій етап Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені.

Перемогу в гонці на 10 км з двома вогневими рубежами святкувала білоруська спортсменка Динара Алімбекова.

Чемпіонка Олімпіади-2018 в Пхьончхані в естафеті була точною на вогневих рубежах і на 8,5 секунди випередила норвежку Тіріл Екхофф.

"Бронза" в представниці Німеччини Франциски Пройс.

Українські біатлоністки виступили не зовсім вдало. Найкраща Юлія Джима зайняла 22-ге місце.

Дарія Блашко, Валя Семеренко і Катерина Бех також кваліфікувалися в гонку переслідування, увійшовши в топ-60.

Віта Семеренко в пасьют не потрапила.

Спринт, жінки.

Динара Алімбекова (0+0) 20:12,3 Тіріл Екхофф (1+0) +8,5 Франциска Пройс (0+1) +9,9

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