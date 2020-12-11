Сенсаційною перемогою Алібемкової завершилася жіноча біатлонна спринтерська гонка на етапі Кубка світу

Жіночим спринтом стартував третій етап Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені.
Перемогу в гонці на 10 км з двома вогневими рубежами святкувала білоруська спортсменка Динара Алімбекова.
Чемпіонка Олімпіади-2018 в Пхьончхані в естафеті була точною на вогневих рубежах і на 8,5 секунди випередила норвежку Тіріл Екхофф.
"Бронза" в представниці Німеччини Франциски Пройс.
Українські біатлоністки виступили не зовсім вдало. Найкраща Юлія Джима зайняла 22-ге місце.
Дарія Блашко, Валя Семеренко і Катерина Бех також кваліфікувалися в гонку переслідування, увійшовши в топ-60.
Віта Семеренко в пасьют не потрапила.
Спринт, жінки.
- Динара Алімбекова (0+0) 20:12,3
- Тіріл Екхофф (1+0) +8,5
- Франциска Пройс (0+1) +9,9
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- 22. Юлія Джима (0+1) +57,8
- 24. Дарія Блашко (0+0) +1:05,4
- 45. Валя Семеренко (0+2) +1:37,7
- 59. Катерина Бех (1+1) +2:04,1
- 69. Віта Семеренко (0+2) +2:21,9