У Катарі дозволять використовувати прапори з символікою ЛГБТ

Але лише під час ЧС-2022.

Незважаючи на те, що в Катарі діють суворі закони, спрямовані проти ЛГБТ-спільноти, на Чемпіонаті світу 2022 року, який пройде в цій арабській країні, можна буде використовувати прапори з кольорами веселки (символіка ЛГБТ).

Влада Катару запевнила, що вона готова дотримуватися норм ФІФА, спрямованих на вихованні толерантності. На стадіонах прапори з символікою зможуть використовувати фанати.

Також веселкові прапори можуть бути закріплені на кутових.

"Коли мова йде про веселкові прапори, у ФІФА є власні правила. Ми будемо поважати їх, якими б вони не були. Так, у нас консервативна країна, але ми гостинні", - цитує главу оргкомітету ЧС-2022 Нассера Аль-Хатер Sky Sport.

"Ми розуміємо різницю в культурах людей з різних країн. Ми будемо раді вітати всіх гостей, до всіх ми поставимося з повагою. І, звичайно, ми будемо розраховувати, що наші гості будуть поважати нашу культуру", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022.