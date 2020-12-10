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Рейтинг ФІФА: Україна завершить рік у топ-25

Україна зберегла своє 24 місце.

Рейтинг ФІФА: Україна завершить рік у топ-25
Збірна України
Фото: uaf.ua

В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) збірна України зберегла своє 24 місце.

Підопічним Андрія Шевченка не вистачило лише 11 рейтингових очок, щоб піднятися на 23 місце.

П'ятірка кращих команд у світі не змінилася: лідирує збірна Бельгії, за якою йдуть команди Франції, Бразилії, Англії та Португалії.

Варто додати, що "червоні дияволи" третій рік поспіль завершують сезон на чолі рейтингу.

Також зазначимо, що цього року було зіграно лише 352 матчі на рівні збірних, це найменший показник з 1987 року (323).

Рейтинг за 2020 рік.

  1. (1). Бельгія - 1780 очок
  2. (2). Франція - 1755
  3. (3). Бразилія- 1743
  4. (4). Англія - 1670
  5. (5). Португалія - 1662
  6. (6). Іспанія - 1645
  7. (7). Аргентина - 1642
  8. 8 (8). Уругвай - 1639
  9. (9). Мексика - 1632
  10. (10). Італія - 1625
  • ... 13 (13). Німеччина – 1610 (суперник по Лізі націй)
  • ... 14 (14). Нідерланди - 1609 (суперник по Євро-2020)
  • ... 16 (16). Швейцарія – 1593 (суперник по Лізі націй)
  • ... 23 (23). Австрія - 1632 (суперник по Євро-2020)
  • ... 24 (24). УКРАЇНА - 1521
  • ... 65 (65). Північна Македонія - 1362 (суперник по Євро-2020)
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