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"Шахтар" відстояв нічию в Мілані

Полку українських клубів в Лізі Європи прибуло.

"Шахтар" відстояв нічию в Мілані
Фото: EPA/UPG

У заключному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" в Мілані зустрічався з "Інтером".

Розклади перед цим поєдинком були такі, що навіть нічия могла вивести гостей в плей-офф, і в той же час перемога господарів могла не дозволити підопічним Антоніо Конте вийти в 1/8 фіналу.

Багато що залежало від результату паралельного матчу в Мадриді, в якому "Реал" приймав гладбахську "Боруссію".

Тому в першому таймі гра більше нагадувала шахову партію, в якій ініціативою володіли господарі, але при цьому Nerazzurri не особливо прагнули форсувати події, чекаючи перерви.

На той час "Реал" забив "Боруссії" два "сухі" голи, що змінювало стратегію, причому для обох команд на "Сан-Сіро".

Тепер і "Шахтарю" необхідно було грати виключно на перемогу, щоб вийти в плей-офф ЛЧ.

Та й "Інтеру" багато стало зрозуміло. Перемога відкривала міланцям шлях в 1/8 фіналу.

Але нічого не змінилося в характері гри в другому таймі.

"Інтер", як і раніше демонстрував залізні нерви, темп не взвинчував, а як удав намагався проковтнути "гірників".

В свою чергу "Шахтар" пару раз втік в перспективні контратаки, але в цілому показав, що краще синиця в руках, ніж журавель у небі.

Так і дограли - команда Каштру до Ліги Європи, а "Інтер" до боротьби виключно на внутрішньому фронті.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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