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Новий поворот у скандальному матчі Ліги чемпіонів: тренер "Істанбула" називав румунських суддів "циганами"

Расистський скандал трансформується в етнічний.

Новий поворот у скандальному матчі Ліги чемпіонів: тренер "Істанбула" називав румунських суддів "циганами"
ПСЖ - "Істанбул"
Фото: EPA/UPG

Поєдинок заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ - "Істанбул" був перерваний через расистський скандал.

Резервний суддя поєдинку Себастьян Чолтеску був звинувачений в тому, що на расовому ґрунті образив члена тренерського штабу "Істанбула" камерунця П'єра Вебо.

Однак журналіст Емануель Рошу повідомив, що самі судді були схильні до образи з боку турецької команди.

Відзначається, що Вебо сам з початку поєдинку почав називати румунську бригаду "циганами".

"Голос зі спини "У моїй країні румуни - цигани!".

Спочатку я подумав, що це говорить Топал (Мехмет Топал - опорний півзахисник Істанбула, - прим. LB.ua), Судячи з читання по губах. У мене немає впевненості в тому, хто це сказав, тому я не буду називати імен"і, написав Рошу в Twitter.

Раніше Чолтеску відкинув звинувачення в расизмі, заявивши, що "Negru по-румунськи означає "чорний". Я не расист".

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