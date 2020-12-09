Новий поворот у скандальному матчі Ліги чемпіонів: тренер "Істанбула" називав румунських суддів "циганами"

Поєдинок заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ - "Істанбул" був перерваний через расистський скандал.
Резервний суддя поєдинку Себастьян Чолтеску був звинувачений в тому, що на расовому ґрунті образив члена тренерського штабу "Істанбула" камерунця П'єра Вебо.
Однак журналіст Емануель Рошу повідомив, що самі судді були схильні до образи з боку турецької команди.
Відзначається, що Вебо сам з початку поєдинку почав називати румунську бригаду "циганами".
BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.— Emanuel Roşu (@Emishor) December 9, 2020
Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t
"Голос зі спини "У моїй країні румуни - цигани!".
Спочатку я подумав, що це говорить Топал (Мехмет Топал - опорний півзахисник Істанбула, - прим. LB.ua), Судячи з читання по губах. У мене немає впевненості в тому, хто це сказав, тому я не буду називати імен"і, написав Рошу в Twitter.
Раніше Чолтеску відкинув звинувачення в расизмі, заявивши, що "Negru по-румунськи означає "чорний". Я не расист".