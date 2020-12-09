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В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів залишилося лише 4 вакансії

Сьогодні довідаємося повний комплект.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів залишилося лише 4 вакансії
Фото: Finance Football

Напередодні за результатами першого дня підсумкового туру Ліги чемпіонів визначилися ще три команди, які продовжать виступи в плей-оф.

У групі F "Лаціо" домігся прийнятної нічиєї з "Брюгге" (2:2) і залишив бельгійський клуб за бортом.

РБ "Лейпциг" перемогою над "Манчестером Юнайтед" (3:2) домігся виходу в 1/8 фіналу і для себе, і для ПСЖ, матч якого з "Істанбулом", нагадаємо, перервав расистський скандал - його дограють сьогодні.

Тож уже відомі 12 команд, що вийшли в плей-оф турніру.

Вийшли з першого місця і будуть сіяними під час жеребкування 1/8 фіналу "Баварія", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Боруссія" Д. і "Ювентус".

З другого місця вийшли "Порту", "Севілья", "Лаціо" і "Барселона".

У матчі ПСЖ - "Істанбул" визначиться, хто з тандему ПСЖ - "Лейпциг" займе перше місце в групі Н.

Сьогодні пройдуть завершальні поєдинки 6-го туру. Мають шанс вийти в плей-оф "Атлетіко", "Зальцбург", "Боруссія" М, "Шахтар", "Реал", "Інтер", "Аталанта" і "Аякс".

Жеребкування плей-оф ЛЧ відбудеться в понеділок, 14 грудня.

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