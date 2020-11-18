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Матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" відбудеться без глядачів

Поєдинок на НСК "Олімпійський" відбудеться 24 листопада.

Матч Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" відбудеться без глядачів
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона" відбудеться без глядачів, повідомляє офіційний сайт динамівців.

У Києві діють обмеження на проведення масових заходів у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією. Відповідно з медичним протоколом і рішенням Міністерства охорони здоров'я України уболівальників не допустять на цей матч.

Команда Мірчі Луческу прийме "Барселону" 24 листопада на НСК "Олімпійський".

Раніше повідомлялося, що УЄФА оштрафував "Динамо" на 19 тис. євро за недотримання протиепідемічних заходів в домашньому матчі стартового туру ЛЧ проти "Ювентуса" (0:2).

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