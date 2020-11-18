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Мессі встановив історичне досягнення в збірній Аргентини

Лео разом з La Albiceleste виграв 85-й матч. 

Мессі встановив історичне досягнення в збірній Аргентини
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У столиці Перу Лімі на стадіоні "Насьональ" відбулася зустріч 4-го туру групової стадії відбіркового раунду до ЧС-2022 між збірними Перу і Аргентини, перемогу в якій здобули гості з рахунком 2:0.

Капітан аргентинців Ліонель Мессі встановив історичне досягнення і вийшов на перше місце за кількістю виграних матчів у складі національної команди - на рахунку Лео 85 перемог при 142 матчах за "альбіселесте", повідомляє championat.com.

Капітан "Барселони" випередив свого колишнього партнера по каталонському клубу Хав'єра Маскерано, який провів 147 матчів і виграв 84 з них.

Завдяки перемозі в Лімі збірна Аргентини піднялася на одну сходинку в турнірній таблиці і тепер займає друге місце з 10 очками, відстаючи від лідера - збірної Бразилії - на 2 очки.

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