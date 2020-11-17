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Якщо збірній України зарахують технічну поразку в матчі Ліги націй, УАФ оскаржить рішення

Українська сторона готова відстоювати свої права.

Якщо збірній України зарахують технічну поразку в матчі Ліги націй, УАФ оскаржить рішення
УАФ
Фото: Николай Бочко

Як стало відомо Sport Arena, керівництво Української асоціації футболу (УАФ) не виключає можливості оскарження, якщо в матчі Швейцарія - Україна команді Андрія Шевченка буде зараховано технічну поразку.

Це може статися, якщо УЄФА не вдасться домовитися зі швейцарською владою про проведення гри. Серед можливих варіантів: проведення матчу в іншому кантоні в найближчі два дні або термінова заміна всього складу національної збірної. Ще один варіант - перенесення матчу на пізніший термін.

Що говорить протокол УЄФА стосовно перенесення матчів через коронавірус.

Перший пункт:

Якщо за рішенням уповноважених державних або місцевих влад група футболістів або команда поміщається в обов'язковий карантин або на самоізоляцію, матч проходить за розкладом, якщо в команді набирається мінімум 13 футболістів, включаючи одного воротаря. Пункт чинний незалежно від інших положень регламенту конкретного турніру за умови, що всі футболісти мають право виступати за молодіжну або дорослу збірну національної асоціації згідно з регламентом ФІФА, а їхні аналізи дали негативний результат відповідно до протоколу УЄФА;

На цей момент у нашій збірній немає футболістів, які мали б право грати, оскільки всі вони на карантині. Є варіант з викликом абсолютно нової команди, яка проведе зустріч. При цьому перенести поєдинок можливо.

Додамо, що на цьому пункті правил і наполягає УАФ.

Другий пункт:

Якщо національна асоціація не може виставити на гру команду з дотриманням зазначеного вище критерію, то матч, якщо можливо, переноситься на обрану адміністрацією УЄФА дату. Якщо адміністрація УЄФА вважатиме за доцільне, вона має повноваження перенести матч на стадіон у нейтральній державі.

Проте наступний пункт правил свідчить, що Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА може вирішити, що перенесення поєдинку неможливе. Тоді є наступний пункт.

Третій пункт:

Якщо матч неможливо перенести, збірна національної асоціації, з вини якої матч не відбувся або не був зіграний у повному обсязі, визнається КДЕІ такою, що програла. Крім випадків, коли КДЕІ вирішує, що матч не відбувся або не був зіграний в повному обсязі з вини обох сторін або з незалежних від сторін причин. Тоді результат матчу визначає жереб (перемога 1:0, поразка 0:1 або нічия 0:0), який проводить адміністрація УЄФА.

Як видно, основне рішення покладається на КДЕІ.

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