Організатори відмовили Шевченку в проведенні передматчевої пресконференції

Сьогодні в Люцерні відбудеться заключний для збірної України матч групового етапу Ліги націй.

Від поєдинку проти Швейцарії буде залежати перспектива "синьо-жовтих" з виступу в елітному дивізіоні турніру у наступному розіграшу.

Напередодні поєдинку повинна була відбутися традиційна передматчева пресконференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Однак з тієї причини, що в таборі нашої команди виявлені три нові випадки коронавіруса, організатори не дозволили проводити зустріч з пресою на стадіоні, а перенесли її в готель.

З технічних причин задати питання журналісти так і не змогли. У представників ЗМІ були проблеми зі входом в трансляцію Zoom, а в YouTube був відсутній звук.

Початок поєдинку Швейцарія - Україна - о 21:45.