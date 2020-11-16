Українець знову став найсильнішою людиною планети

Фото: sport.ua

Українець Олексій Новіков став найсильнішою Людиною Планети - World Strongest Man – вигравши п’ятиденне змагання, що відбулося в американському місті Брадентон (Флорида), повідомляє sport.ua.

Найпрестижніший титул світового стронгмену наш співвітчизник здобув вперше з часів володіння цим званням Василем Вірастюком (2004 і 2007 роки).

До головного турніру сезону пробилися 25 стронгменів, серед яких Новіков був єдиним українцем. На першому етапі киянин переміг в одній з п'яти відбірних груп, у кожній з яких було по п'ять учасників. До фіналу, який тривав два дні, вийшло 10 атлетів.

Новіков захопив лідерство уже у перший день вирішальної частини турніру, встановивши світовий рекорд у тязі - 537,5 кг.

Фото: sport.ua

У другий день фіналу українець продовжив демонструвати найвищу стабільність у результатах, чим забезпечив собі титул World Strongest Man, ставши у свої 24 роки наймолодшими атлетом у світі, який здобув цей титул.

Друге місце посів британець Том Столтмен, третім став канадець Жан-Франсуа Карон.

Фото: sport.ua

Нагадаємо, що лише два місяці тому у запеклій боротьбі з Павлом Кордіякою Олексій втратив титул Найсильнішого українця, яким володів 4 роки поспіль.

Тепер в Україні виникла унікальна ситуація – Найсильніша людина планети і Найсильніша Людина України – два різних спортсмени.