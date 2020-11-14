У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, двоє людей загинули, ще двоє травмовані (оновлено)
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Один з найбільших у світі літак Ан-124 "Руслан" аварійно сів у Новосибірську
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Валентин Васянович: «Не можна людей з телебачення підпускати до кіно»
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
Герега відповів Степанову на запрошення зустрітися у реанімації
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
Чому нам знову потрібна реформа Нацполіції і якою вона повинна бути?
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
ГоловнаСпорт

У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди

Брутальний нокаут від Улі Діаза.

У лізі кулачних боїв боєць нокаутував "Кінг-Конга" всього за 3 секунди
Фото: badlefthook

У Майамі (штат Флорида, США) пройшов турнір ліги кулачних двобоїв Bare Knuckle FC 14.

У карді івенту 39-річний боєць з Куби Улі Діаз здобув неймовірну перемогу над 29-річним американцем Донелеем Бенедетто на прізвисько "Кінг-Конг".

В даному поєдинку був встановлений рекорд промоушена. Кубинець найсильнішим правим боковим "відключив світло" супернику всього за три секунди.

Це найшвидша перемога в історії Bare Knuckle FC, про що повідомила прес-служба ліги в Instagram.

Bare Knuckle - кулачні бої без рукавичок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також