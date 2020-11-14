У Майамі (штат Флорида, США) пройшов турнір ліги кулачних двобоїв Bare Knuckle FC 14.

У карді івенту 39-річний боєць з Куби Улі Діаз здобув неймовірну перемогу над 29-річним американцем Донелеем Бенедетто на прізвисько "Кінг-Конг".

В даному поєдинку був встановлений рекорд промоушена. Кубинець найсильнішим правим боковим "відключив світло" супернику всього за три секунди.

Це найшвидша перемога в історії Bare Knuckle FC, про що повідомила прес-служба ліги в Instagram.

Bare Knuckle - кулачні бої без рукавичок.