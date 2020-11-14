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Головний тренер "Шахтаря" дискваліфікований на один матч Ліги чемпіонів

Крім цього покарання, донецький клуб заплатить 20 тисяч євро штрафа.

Головний тренер "Шахтаря" дискваліфікований на один матч Ліги чемпіонів
Луїш Каштру
Фото: "Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру отримав одноматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Організація визнала португальського фахівця винним у затримці матчу другого туру ЛЧ проти "Інтера" (0:0).

У зв'язку з тим, що Каштру вже був дискваліфікований на один матч з випробувальним терміном в один рік за аналогічне порушення перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в серпні, УЄФА не став карати головного тренера "Шахтаря" умовно ..

Також Каштру зобов'язаний виплатити 5 тис. євро штрафу, а "Шахтар" - 15 тис. євро.

Таким чином, наставник "гірників" не зможе бути присутнім на поєдинку групового етапу ЛЧ проти "Боруссії" М., який пройде 25 листопада в Німеччині.

Після трьох турів "Шахтар" йде на другому місці в своїй групі ЛЧ, поступаючись 1 очком лідируючої "Боруссії".

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