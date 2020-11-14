Головний тренер "Шахтаря" дискваліфікований на один матч Ліги чемпіонів

Крім цього покарання, донецький клуб заплатить 20 тисяч євро штрафа.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру отримав одноматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Організація визнала португальського фахівця винним у затримці матчу другого туру ЛЧ проти "Інтера" (0:0).

У зв'язку з тим, що Каштру вже був дискваліфікований на один матч з випробувальним терміном в один рік за аналогічне порушення перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" в серпні, УЄФА не став карати головного тренера "Шахтаря" умовно ..

Також Каштру зобов'язаний виплатити 5 тис. євро штрафу, а "Шахтар" - 15 тис. євро.

Таким чином, наставник "гірників" не зможе бути присутнім на поєдинку групового етапу ЛЧ проти "Боруссії" М., який пройде 25 листопада в Німеччині.

Після трьох турів "Шахтар" йде на другому місці в своїй групі ЛЧ, поступаючись 1 очком лідируючої "Боруссії".