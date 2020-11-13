УАФ назвала імена заражених СOVID-19 гравців збірної України

Матч проти Німеччини під загрозою зриву.

Завтра в Лейпцигу відбудеться матч 5-го туру Ліги націй між збірними Німеччини та України.

На передматчевій пресконференції головний тренер українців Андрій Шевченко заявив про спалах коронавіруса в нашій команді.

Цю інформацію підтвердила і Українська асоціація футболу (УАФ), яка на офіційному сайті повідомила імена п'ятьох членів збірної України, які заразилися коронавірусом.

Попередня інформація підтвердилася щодо Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленко і Сергія Сидорчука. Також заражений менеджер збірної України Вадим Комардін.

Завтра вранці всі члени збірної України пройдуть ще одне ПЛР-тестування.