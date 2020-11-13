Напередодні відбулися чотири матчі плей-оф за право зіграти на Євро-2020. Така можливість була надана учасникам Ліги націй, які невдало виступили у відбірному турнірі.
У підсумку до 20-ки команд на Євро приєдналися збірні Угорщини, Словаччини, Шотландії і Північної Македонії.
Найбільш драматичною боротьба була в Белграді, де збірні Сербії та Шотландії в основний і додатковий час не змогли виявити переможця - 1:1. Причому балканська команда уникла поразки на 90-й хвилині.
Не уникли додаткового часу і команди Північної Ірландії та Словаччини - 1:1. Обидва м'ячі на рахунку словацьких футболістів. У дебюті зустрічі відкрив рахунок Юрай Куцка.
Але до лотереї словаки вирішили справу не доводити - Міхал Дуріс на останній хвилині першого овертайму забив переможний гол.
У Будапешті до 88-ї хвилини ісландці вигравали в господарів за рахунок раннього гола Гільві Сігурдссона. Однак безглуздий рикошет допоміг Лоїку Него спочатку зрівняти рахунок, а на 90+2 хвилині гол Домініка Собослаї вивів збірну Угорщини на Євро-2020.
Тож усі групи сформовано.
Група A (Рим, Баку)
- Туреччина
- Італія
- Уельс
- Швейцарія
Група B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
- Данія
- Фінляндія
- Бельгія
- Росія
Група C (Амстердам, Бухарест)
- Нідерланди
- УКРАЇНА
- Австрія
- Північна Македонія
Група D (Лондон, Глазго)
- Англія
- Хорватія
- Шотландія
- Чехія
Група E (Більбао, Дублін)
- Іспанія
- Швеція
- Польща
- Словаччина
Група F (Мюнхен, Будапешт)
- Угорщина
- Португалія
- Франція
- Німеччина
Чемпіонат Європи заплановано з 11 червня по 11 липня 2021 року. Фінал має відбутися на "Вемблі" в Лондоні.