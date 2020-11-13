Стали відомі склади всіх груп Євро-2020

Напередодні відбулися чотири матчі плей-оф за право зіграти на Євро-2020. Така можливість була надана учасникам Ліги націй, які невдало виступили у відбірному турнірі.

У підсумку до 20-ки команд на Євро приєдналися збірні Угорщини, Словаччини, Шотландії і Північної Македонії.

Найбільш драматичною боротьба була в Белграді, де збірні Сербії та Шотландії в основний і додатковий час не змогли виявити переможця - 1:1. Причому балканська команда уникла поразки на 90-й хвилині.

У серії 11-метрових шотландці точно виконали всі свої 5 ударів, а останній удар Александара Митровича парирував голкіпер.

Не уникли додаткового часу і команди Північної Ірландії та Словаччини - 1:1. Обидва м'ячі на рахунку словацьких футболістів. У дебюті зустрічі відкрив рахунок Юрай Куцка.

А на 88-й Мілан Шкріньяр оформив автогол.

Але до лотереї словаки вирішили справу не доводити - Міхал Дуріс на останній хвилині першого овертайму забив переможний гол.

У Будапешті до 88-ї хвилини ісландці вигравали в господарів за рахунок раннього гола Гільві Сігурдссона. Однак безглуздий рикошет допоміг Лоїку Него спочатку зрівняти рахунок, а на 90+2 хвилині гол Домініка Собослаї вивів збірну Угорщини на Євро-2020.

Тож усі групи сформовано.

Група A (Рим, Баку)

Туреччина

Італія

Уельс

Швейцарія

Група B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Данія

Фінляндія

Бельгія

Росія

Група C (Амстердам, Бухарест)

Нідерланди

УКРАЇНА

Австрія

Північна Македонія

Група D (Лондон, Глазго)

Англія

Хорватія

Шотландія

Чехія

Група E (Більбао, Дублін)

Іспанія

Швеція

Польща

Словаччина

Група F (Мюнхен, Будапешт)

Угорщина

Португалія

Франція

Німеччина

Чемпіонат Європи заплановано з 11 червня по 11 липня 2021 року. Фінал має відбутися на "Вемблі" в Лондоні.