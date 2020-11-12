Україна взяла дві медалі в перший день чемпіонату Європи з велотреку

Фото: twitter.com/UEC_cycling Тетяна Клімченко

У болгарському Пловдиві стартував чемпіонат Європи з велотреку.

У перший день змагань Україна здобула дві медалі, і обидві - бронзового достоінства.

Тетяна Клімченко була третьою у скретчі, поступившись перші два рядки Мартіні Фіданце з Італії та Ганні Церах з Білорусі.

Також бронзову медаль українська команда здобула в жіночому спринті. Українки в складі Любові Басової, Олени Старикової і Олександри Логвін фінішували слідом за Росією та Великобританією.

Чемпіонат Європи завершиться 15 листопада.