МОЗ зробило виняток для футбольних змагань з карантину вихідного дня

Міністерство охорони здоров'я України на тлі введення карантину вихідного дня дозволило проводити матчі чемпіонату України в "червоній" карантинній зоні, повідомив в Facebook президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Раніше команди, які потрапляли в "червону" зону, були змушені проводити домашні матчі в інших населених пунктах, де цьому сприяла епідеміологічна ситуація.

При цьому Павелко наголосив, що сам карантин вихідного дня на проведенні матчів під егідою УПЛ і ПФЛ не позначиться, а команди зможуть продовжувати грати на порожніх стадіонах.

Карантин вихідного дня вступає в дію в суботу, 14 листопада, і обмежить проведення на вихідних масових і публічних заходів.