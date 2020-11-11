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Голова Футбольної асоціації Англії пішов із посади через вислів "кольорові футболісти"

Грег Кларк очолював організацію із серпня 2016 року.

Голова Футбольної асоціації Англії пішов із посади через вислів "кольорові футболісти"
Грег Кларк
Фото: thefa.com

Голова Футбольної асоціації Англії Грег Кларк пішов у відставку через конфлікт на расовому ґрунті, повідомляє пресслужба FA.

Раніше Кларк під час промови про расизм у футболі використав словосполучення "кольорові футболісти", що викликало в суспільстві негативну реакцію. Пізніше 64-річному функціонерові довелося просити вибачення.

"Мої неприйнятні слова перед парламентом негативно позначилися на нашій грі і тих, хто її дивиться, хто грає, судить і керує. Я глибоко засмучений тим, що я образив ці різні громади у футболі. Я хотів би подякувати своїм друзям і колегам по грі за мудрість і поради, якими вони ділилися протягом багатьох років, і негайно залишаю FA", - йдеться в заяві Кларка.

До призначення нового голови FA його функції буде тимчасово виконувати Пітер Маккормік.

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