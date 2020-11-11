Голова Футбольної асоціації Англії пішов із посади через вислів "кольорові футболісти"

Голова Футбольної асоціації Англії Грег Кларк пішов у відставку через конфлікт на расовому ґрунті, повідомляє пресслужба FA.

Раніше Кларк під час промови про расизм у футболі використав словосполучення "кольорові футболісти", що викликало в суспільстві негативну реакцію. Пізніше 64-річному функціонерові довелося просити вибачення.

"Мої неприйнятні слова перед парламентом негативно позначилися на нашій грі і тих, хто її дивиться, хто грає, судить і керує. Я глибоко засмучений тим, що я образив ці різні громади у футболі. Я хотів би подякувати своїм друзям і колегам по грі за мудрість і поради, якими вони ділилися протягом багатьох років, і негайно залишаю FA", - йдеться в заяві Кларка.

До призначення нового голови FA його функції буде тимчасово виконувати Пітер Маккормік.