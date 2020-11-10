Гран-прі В'єтнаму виключено з календаря Формули-1 на 2021 рік після корупційного скандалу

Гран-прі В'єтнаму виключили з календаря Формули-1 на 2021 рік, повідомляє офіційний сайт Формули-1.
Етап скасували після звинувачення в корупції й арешту голови народного комітету Ханоя Нгуєн Дюк Чунга, який відповідав за проведення Гран-прі.
В'єтнамська влада заявила керівництву Формули-1, що рішення, втім, пов'язане не з цим, а зі зміною пріоритетів уряду в бік виборів, боротьби проти коронавірусу і з наслідками тайфуну.
Гран-прі В'єтнаму мало дебютувати в сезоні 2020 року, але було скасоване через пандемію коронавірусу. Уболівальникам повернули гроші і запросили на трасу наступного року.