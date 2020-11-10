Гран-прі В'єтнаму виключено з календаря Формули-1 на 2021 рік після корупційного скандалу

Гонка в Ханої мала б збільшити кількість вуличних трас у "Королівській серії" ще цього року.

Фото: f1news.ru

Гран-прі В'єтнаму виключили з календаря Формули-1 на 2021 рік, повідомляє офіційний сайт Формули-1.

Етап скасували після звинувачення в корупції й арешту голови народного комітету Ханоя Нгуєн Дюк Чунга, який відповідав за проведення Гран-прі.

В'єтнамська влада заявила керівництву Формули-1, що рішення, втім, пов'язане не з цим, а зі зміною пріоритетів уряду в бік виборів, боротьби проти коронавірусу і з наслідками тайфуну.

Гран-прі В'єтнаму мало дебютувати в сезоні 2020 року, але було скасоване через пандемію коронавірусу. Уболівальникам повернули гроші і запросили на трасу наступного року.