У підсумковому матчі 7-го туру Бундесліги суперник донецького "Шахтаря" по Лізі чемпіонів "Боруссія" в Леверкузені зустрічалася з "Баєром".

Die Fohlen знову провели результативний поєдинок, забивши три голи у ворота господарів. Однак цього виявилося недостатньо навіть для нічиєї - "фармацевти" виграли 4:3 і разом з "Вольфсбургом" залишаються командами, що не зазнали жодної поразки в чемпіонаті.

Тим часом "Боруссія" перед міжнародною паузою займає сьоме місце, поступаючись лідерці "Баварії" 7 на очок.