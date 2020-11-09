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У матчі за участю суперника "Шахтаря" по Лізі чемпіонів було забито 7 голів

"Боруссія" знову провела результативний поєдинок.

У матчі за участю суперника "Шахтаря" по Лізі чемпіонів було забито 7 голів
"Байєр" - "Борусія"
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 7-го туру Бундесліги суперник донецького "Шахтаря" по Лізі чемпіонів "Боруссія" в Леверкузені зустрічалася з "Баєром".

Die Fohlen знову провели результативний поєдинок, забивши три голи у ворота господарів. Однак цього виявилося недостатньо навіть для нічиєї - "фармацевти" виграли 4:3 і разом з "Вольфсбургом" залишаються командами, що не зазнали жодної поразки в чемпіонаті.

Тим часом "Боруссія" перед міжнародною паузою займає сьоме місце, поступаючись лідерці "Баварії" 7 на очок.

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