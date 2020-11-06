Футболіст "Лілля" вдруге в сезоні став найкращим гравцем Ліги Європи

За підсумками матчів третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА назвав форварда "Лілля" Юсуфа Язиджі найкращим гравцем тижня, інформує Twitter УЄФА. 🌟 Второй раз в сезоне Игроком недели в #ЛигаЕвропы становится Юсуф Языджы@hankookreifen pic.twitter.com/pU8fOXlqnb — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 6, 2020

23-річний турок оформив хеттрик у матчі з "Міланом" (3:0).

У квартет претендентів також входили Лукаш Юліш зі "Спарти", який також забив три м'ячі у ворота "Селтіка" (4:1), вінгер ПАОКа Андрія Живкович (дубль у грі з ПСВ - 4:1) і півзахисник Леон Бейлі, два точні удари якого дозволили "Баєру" обіграти "Хапоель" з Беер-Шеви (4:2).

Додамо, що Язиджі був признаний найкращим гравцем 1-го туру Ліги Європи.

Нагадаємо, у стартовому турі Юсуф також оформив хеттрик у матчі з "Спартою" - 4:1.