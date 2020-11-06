Автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів став вінгер "Краснодара" Магомед-Шапі Сулейманов, повідомляє пресслужба УЄФА.
У виїзному матчі з "Севільєю" (2:3) 20-річний росіянин відкрив рахунок чудовим ударом зі стандарту.
Конкурентами Сулейманова в боротьбі за нагороду були: Лаутаро Мартінес з "Інтера" (гол у ворота "Реала" - 2:3), Луїш Діаш із "Порту" ("Марсель" - 3:0) і гравець гладбахскої "Боруссії" Алассан Плеа ("Шахтар" - 6:0).
🥇 Krasnodar winger Magomed Suleymanov wins #UCL Goal of the Week! 👏👏👏 #UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/Ih75tTeInH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2020