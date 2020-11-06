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Гол Сулейманова визнаний кращим голом тижня в Лізі чемпіонів

Гравець "Краснодара" відмінно виконав штрафний удар.

Магомед-Шапі Сулейманов
Фото: УЄФА
Магомед-Шапі Сулейманов

Автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів став вінгер "Краснодара" Магомед-Шапі Сулейманов, повідомляє пресслужба УЄФА.

У виїзному матчі з "Севільєю" (2:3) 20-річний росіянин відкрив рахунок чудовим ударом зі стандарту.

Конкурентами Сулейманова в боротьбі за нагороду були: Лаутаро Мартінес з "Інтера" (гол у ворота "Реала" - 2:3), Луїш Діаш із "Порту" ("Марсель" - 3:0) і гравець гладбахскої "Боруссії" Алассан Плеа ("Шахтар" - 6:0).

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