Фото: УЄФА Магомед-Шапі Сулейманов

Автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів став вінгер "Краснодара" Магомед-Шапі Сулейманов, повідомляє пресслужба УЄФА.

У виїзному матчі з "Севільєю" (2:3) 20-річний росіянин відкрив рахунок чудовим ударом зі стандарту.

Конкурентами Сулейманова в боротьбі за нагороду були: Лаутаро Мартінес з "Інтера" (гол у ворота "Реала" - 2:3), Луїш Діаш із "Порту" ("Марсель" - 3:0) і гравець гладбахскої "Боруссії" Алассан Плеа ("Шахтар" - 6:0).