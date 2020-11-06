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Гравець "Лілля" встановив історичний єврокубковий рекорд

Юсуф Язіджі забив три голи "Мілану".

Гравець "Лілля" встановив історичний єврокубковий рекорд
Юсуф Язіджі
Фото: EPA/UPG

Напередодні атакуючий хавбек французького "Лілля" Юсуф Язіджі відзначився хеттриком у виїзній грі з "Міланом" (3:0) у 3-му турі групової стадії Ліги Європи.

Так 23-річний турок не тільки перервав 24-матчеву безпрограшну серію Rossoneri, але й вписав своє ім'я в історію єврокубкових змагань.

Язіджі став першим гравцем в історії європейських турнірів під егідою УЄФА, якому вдалося оформити два хеттрики у виїзних іграх в одному сезоні. Нагадаємо, що в 1-му турі групової стадії ЛЄ він відзначився трьома забитими м'ячами в гостьовій грі з празькою "Спартою" (4:1).

Усього в поточному сезоні Юсуф провів 11 матчів за "Лілль" у всіх турнірах, у яких забив 7 голів.

Язіджі став гравцем "Лілля" в серпні 2019 року, перейшовши з турецького "Трабзонспора" за € 17,5 млн.

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