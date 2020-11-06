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УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

"Зоря" в цей список футболістів не делегувала.

УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи
Кубок Лиги Европы
Фото: EPA/UPG

УЄФА назвав квартет претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками матчів третього туру групового етапу Ліги Європи.

Це: форвард "Лілля" Юсуф Язиджі, який оформив хеттрик у матчі з "Міланом" (3:0), колега Юсуфа по амплуа Лукаш Юліш зі "Спарти", який також забив три м'ячі у ворота "Селтіка" (4:1), вінгер ПАОКа Андрія Живкович (дубль у грі з ПСВ - 4:1) і півзахисник Леон Бейлі, два точні удари якого дозволили "Баєру" обіграти "Хапоель" з Беер-Шеви (4:2).

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