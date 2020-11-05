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Бій Віталія Кличка увійшов у топ-5 найкривавіших в історії боксу

Мужність нинішнього мера Києва залишилася в пам'яті любителів боксу.

Фото: klitschko-brothers.com

Видання The Sportsman визначило список найкривавіших поєдинків в історії боксу. У топ-5 увійшов бій Віталій Кличко - Леннокс Льюїс.

"Останній танець" Льюїса в рингу був жорстоким видовищем: британець і Кличко-старший провели 6 раундів справжньої бійні в Staples Center, Лос-Анджелес, у червні 2003 року.

Менш ніж за 20 хвилин битва принесла Віталію Кличку поразку, біль, дискомфорт і репутацію хороброго бійця.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Льюїс технічним нокаутом переміг Віталія Кличка через серйозне розсічення в українця.

Сам Кличко пізніше стверджував, що саме він змусив Льюїса піти на пенсію.

Топ-5 найкривавіших боїв в історії:

  1. Віталій Кличко vs Леннокс Льюїс, 2003 рік
  2. Чак Вепнера vs Сонні Лістон, 1970 рік
  3. Евандер Голіфілд vs Майк Тайсон (2), 1997 рік
  4. Роккі Марчіано vs Езард Чарльз, 1954 рік
  5. Денис Лебедєв vs Гільєрмо Джонс, 2013 рік
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