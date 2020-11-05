Бій Віталія Кличка увійшов у топ-5 найкривавіших в історії боксу

Видання The Sportsman визначило список найкривавіших поєдинків в історії боксу. У топ-5 увійшов бій Віталій Кличко - Леннокс Льюїс.
"Останній танець" Льюїса в рингу був жорстоким видовищем: британець і Кличко-старший провели 6 раундів справжньої бійні в Staples Center, Лос-Анджелес, у червні 2003 року.
Менш ніж за 20 хвилин битва принесла Віталію Кличку поразку, біль, дискомфорт і репутацію хороброго бійця.
Нагадаємо, у своєму останньому бою Льюїс технічним нокаутом переміг Віталія Кличка через серйозне розсічення в українця.
Сам Кличко пізніше стверджував, що саме він змусив Льюїса піти на пенсію.
Топ-5 найкривавіших боїв в історії:
- Віталій Кличко vs Леннокс Льюїс, 2003 рік
- Чак Вепнера vs Сонні Лістон, 1970 рік
- Евандер Голіфілд vs Майк Тайсон (2), 1997 рік
- Роккі Марчіано vs Езард Чарльз, 1954 рік
- Денис Лебедєв vs Гільєрмо Джонс, 2013 рік