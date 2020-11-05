Бій Віталія Кличка увійшов у топ-5 найкривавіших в історії боксу

Фото: klitschko-brothers.com

Видання The Sportsman визначило список найкривавіших поєдинків в історії боксу. У топ-5 увійшов бій Віталій Кличко - Леннокс Льюїс.

"Останній танець" Льюїса в рингу був жорстоким видовищем: британець і Кличко-старший провели 6 раундів справжньої бійні в Staples Center, Лос-Анджелес, у червні 2003 року.

Менш ніж за 20 хвилин битва принесла Віталію Кличку поразку, біль, дискомфорт і репутацію хороброго бійця.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Льюїс технічним нокаутом переміг Віталія Кличка через серйозне розсічення в українця.

Сам Кличко пізніше стверджував, що саме він змусив Льюїса піти на пенсію.

Топ-5 найкривавіших боїв в історії: