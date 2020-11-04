Марадона переніс операцію на мозку

Легендарному аргентинському футболістові Дієго Марадоні зробили операцію на мозку, повідомляє Sky Sports.

Марадона занедужав ще 30 жовтня, в день свого 60-річчя.

Через кілька днів ексфутболіста помістили в лікарню, де провели дослідження. Під час комп'ютерної томографії Марадоні діагностували крововилив у мозок і терміново скерували на операцію, яка пройшла успішно.

"Мені вдалося видалити гематому, Дієго дуже добре переніс операцію. Наші наступні кроки - це спостереження, але все під контролем. Багато що буде залежати від нього самого - це нескладно, але не можна забувати, що все ж це була операція на головному мозку", - розповів нейрохірург і особистий лікар Марадони Леопольдо Луке, який провів операцію.

При цьому Луке зазначив, що гематома, швидше за все, виникла в результаті нещасного випадку.

Свого співвітчизника підтримав Ліонель Мессі.

"Дієго, з тобою вся сила світу. Моя сім'я і я хочемо побачити тебе якомога швидше. Обіймаю від душі!" - написав Мессі.