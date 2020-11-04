Лукас Лейва (ліворуч) і Чіро Іммобіле (з м'ячем) у матчі проти "торіно"

"Лаціо" загрожує виключення із Серії А, повідомляє Football-Italia.

Римський клуб потрапив під підозру прокуратури у справі про можливе порушення медичного протоколу, чинного в Італії під час пандемії COVID-19.

Проблеми почалися через участь у гостьовому матчі 6-го туру Серії А з "Торіно" (4:3) Чіро Іммобіле і Лукаса Лейви, у яких раніше виявили коронавірус, через що УЄФА заборонив їм брати участь у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Брюгге" (1:1).

У матчі проти "Торіно" в заявці команди був і Томаш Стракоша, який перед поєдинком ЛЧ також здав позитивний тест на COVID-19.

Варто додати, що ці гравці перед матчем у Турині здали додаткові тести, які на момент поєдинку ще не були відомі.

Прокуратура вже допитала президента клубу Клаудіо Лотіто і головного лікаря клубу Іво Пульчіні.

Штрафні санкції, зазначені у 8-й статті медичного протоколу, застосовуються до клубу залежно від тяжкості наслідків - це і спробує встановити прокуратура.

Серйозність порушення оцінюється відповідно до ризику для здоров'я гравців, персоналу, суддів і всіх учасників, які зазнали зараження COVID-19, а також відповідно до підтвердженого наміру змінити перебіг або результат матчу.

Рішення може бути дуже жорстким, аж до виключення із Серії А.