​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Лаціо" загрожує виключення із Серії А

"Орли" потрапили під підозру італійської прокуратури.

"Лаціо" загрожує виключення із Серії А
Лукас Лейва (ліворуч) і Чіро Іммобіле (з м'ячем) у матчі проти "торіно"
Фото: EPA/UPG

"Лаціо" загрожує виключення із Серії А, повідомляє Football-Italia.

Римський клуб потрапив під підозру прокуратури у справі про можливе порушення медичного протоколу, чинного в Італії під час пандемії COVID-19.

Проблеми почалися через участь у гостьовому матчі 6-го туру Серії А з "Торіно" (4:3) Чіро Іммобіле і Лукаса Лейви, у яких раніше виявили коронавірус, через що УЄФА заборонив їм брати участь у матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Брюгге" (1:1).

У матчі проти "Торіно" в заявці команди був і Томаш Стракоша, який перед поєдинком ЛЧ також здав позитивний тест на COVID-19.

Варто додати, що ці гравці перед матчем у Турині здали додаткові тести, які на момент поєдинку ще не були відомі.

Прокуратура вже допитала президента клубу Клаудіо Лотіто і головного лікаря клубу Іво Пульчіні.

Штрафні санкції, зазначені у 8-й статті медичного протоколу, застосовуються до клубу залежно від тяжкості наслідків - це і спробує встановити прокуратура.

Серйозність порушення оцінюється відповідно до ризику для здоров'я гравців, персоналу, суддів і всіх учасників, які зазнали зараження COVID-19, а також відповідно до підтвердженого наміру змінити перебіг або результат матчу.

Рішення може бути дуже жорстким, аж до виключення із Серії А.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також